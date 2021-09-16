حلحلة بعض المختنقات التي يعاني منها أبناء الجالية الليبية في الأردن

ليبيا – أكد علي شلاك رئيس اللجنة الخاصة المشكلة بموجب قرار من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لتفقد أوضاع جالية ليبيا بالأردن حلحلةَ بعض المختنقات.

بيان صحفي صادر اللجنة اطلعت عليه صحيفة المرصد، نقل عن شلاك الذي يشغل أيضًا منصب أمين عام ديوان مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية تأكيده معالجة هذه المختنقات التي تواجه أبناء الجالية، والعزم على حلحلة الباقي، وإعداد تقرير مفصل وتقديمه إلى الدبيبة.

وبحسب اللجنة تم لقاء طلبة ليبيين ومرضى وأصحاب ظروف إنسانية قاهرة حالت دون رجوعهم إلى أرض الوطن، فيما تم حلحلة المختنقات المالية التي يعانيها بعض الطلبة، عن طريق عهدة مالية من الحكومة، فضلًا عن إيجاد معالجات لعلاج المرضى على نفقة الدولة.

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