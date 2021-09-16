عبد الهادي الحويج: نودُّ الاحتكام لصندوق الديمقراطية وطيّ صفحة الماضي

قال عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة المنتهية ولايتها، في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع تويتر:” اليوم العالمي للديمقراطية الذى يصادف 15 سبتمبر من كل عام، رسالة إلى الليبيين والعالم، نود الاحتكام لصندوق الديمقراطية وطي صفحة الماضي، والانتهاء من المراحل الانتقالية وحسم قضايا الشرعية والمشروعية بالاحتكام لإرادة الشعب الليبي فى 24 ديسمبر 2021″.
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صحيفة الساعة 24
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