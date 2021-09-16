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إنقاذ 341 مهاجرا غير شرعي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

أنقذ زورق بحري، تابع للإدارة العامة لأمن السواحل، 341 مهاجرًا غير شرعي كانوا بعرض البحر على متن أحد قوارب تهريب الهجرة.

وقالت الداخلية، “تمكن الزورق البحري “p301″ التابع للإدارة العامة لأمن السواحل مساء أمس الثلاثاء أثناء تسيير الدوريات البحرية وفق الخطة الأمنية الموضوعة من الإدارة لتأمين الساحل الليبي، من إنقاذ 341 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة منهم عدد (ثمانية نساء وتسعة أطفال)”.

وأضافت، ” تم نقلهم إلى نقطة إنزال المهاجرين بميناء طرابلس البحري التابعة للإدارة، وتقديم كافة المساعدات الانسانية والطبية لهم، واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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