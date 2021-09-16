الاتفاق بين ليبيا وتونس على إعادة فتح المعابر البرية والجوية بينهما خلال يومين

ليبيا- كشفت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عن اعتماد البروتوكول الصحي الموقع بين ليبيا وتونس بخصوص الإجراءات الإحترازية للوقاية من وباء كورونا.

بيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أكد أن اجتماع المسؤولين الليبيين مع نظرائهم من تونس في جزيرة جربة تناول مناقشة فتح المعابر والمنافذ البرية والجوية وعودة حركة التنقل بين البلدين في أقرب وقت ممكن، مع أهمية التواصل المستمر من أجل حلحلة كافة المشاكل التي تواجه هذه الحركة.

إلى ذلك قال المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي صابر بوقرة في تصريح صحفي لوكالة الأنباء التونسية: إن إعادة فتح الحدود البرية والجوية بين تونس وليبيا سيكون خلال يومين على أقصى تقدير، بعد اعتماد بروتوكول صحي بين الجانبين.

وتابع بو قرة: إن البروتوكول ينص على أن يكون الزائر فوق سن الـ6 وأتم جرعتين من التلقيح مع الاستظهار بتحليل مخبري “بي سي ار” سلبي. لافتًا إلى أنه سيكون على الزائر من كلا البلدين والذي لم يتلقَّ تلقيحًا الخضوع إلى حجر الصحي إجباري في نزل وعلى نفقته.

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