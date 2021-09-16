عميد بلدية صبراتة معلقًا على استجوابه: “أنا مقتنعٌ بنزاهة القضاء”

نقلت الصفحة الرسمية لبلدية صبراتة عن عميدها، محمد الحسلوك، عدم ممانعته في التحقيق في أي وقت، مضيفًا أن الاتهامات التي وُجّهت إليه لن تثنيه عن أداء عمله، حسب وصفه.

وعبّر “الحسلوك” عن قناعته التامة بنزاهة القضاء في ليبيا، مضيفًا أنه يؤمن بدولة المؤسسات، والقانون الذي لا يمكن لأحد أن يكون فوقه .

وأشار، في معرض تعقيبه على طلب التحقيق معه من قبل النائب العام، إلى أن ما أسماه بـ”عجلة البناء”؛ ستستمر، رغم محاولة البعض عرقلة ذلك.

يُشار إلى أن محمد الحسلوك تسلّم مهام عميد بلدية صبراتة من رمزي بن مسعود، في شهر مارس الماضي.

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