فرنسا تعلن مقتل زعيم داعش بالصحراء الكبرى

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأربعاء، إن قوات فرنسية قتلت قائد تنظيم داعش عدنان أبو وليد الصحراوي، بمنطقة الصحراء الكبرى.

وأبو وليد الصحراوي، واسمه الحقيقي “الحبيب ولد علي ولد سعيد ولد يماني” هو من مواليد العيون بالصحراء المغربية، ونحدر من عائلة تجارية وتلقى ودرس العلوم الاجتماعية وتخرج في جامعة منتوري بقسنطينة سنة 1997.

وبحسب المعلومات؛ فإن الصحراوي انضم إلى جبهة البوليساريو وتلقى تدريبات عسكرية بين صفوفها، وقاد تحركات إرهابية في شمال مالي بعد تمرد الطوارق وانقلاب باماكو في 2012.

أسس الصحراوي، مجلس شورى المجاهدين في جاو بمالي عام 2013، ثم تزعم تنظيم المرابطون دمج اتباعه مع حركة التوحيد والجهاد برئاسة مختار بلمختار، ولواء الملثمين.

وفي مايو 2015 أعلن ولائه لتنظيم داعش واعترف به التنظيم في أكتوبر 2016.

وتحت زعامته، شن داعش تحت على طول الحدود بين مالي والنيجر سلسلة هجمات إرهابية، كان أبرزها في 2017 حيث استهدف دورية مشتركة بين أمريكا والنيجر في منطقة تونغو تونغو بالقرب من مالي.

صنفته الولايات المتحدة، ضمن القائمة السوداء وعرضت الخارجية الأمريكية 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

في 15 سبتمبر 2021 أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقتله، وذكر مكتب ماكرون أن الصحراوي هو الزعيم التاريخي لـ “داعش” في المنطقة الواقعة بغرب إفريقيا.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

