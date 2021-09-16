العباني: مطلوب من مجلس النواب بشكل عاجل إصدار قانون الانتخابات البرلمانية

أكد محمد العباني، عضو مجلس النواب، أنه مطلوب من مجلس النواب بشكل عاجل الآن، إصدار قانون الانتخابات البرلمانية. وقال العباني، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “مجلس النواب، هو السلطة الشرعية المنتخبة من قبل الشعب، وهو السلطة التشريعية المختصة بإصدار التشريعات دون سواه”. وأضاف عضو مجلس النواب “إصدار قانون انتخاب مجلس النواب، وترسيم الدوائر وتحديد عدد المقاعد، مطلوب بشكل عاجل”.