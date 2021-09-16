الكوني يصل الجزائر ويلتقي لعمامرة

وصل نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، صباح اليوم الخميس، إلى الجزائرية، حيث كان في استقباله بمطار هواري بومدين، وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، والمدير العام للبلدان العربية بالخارجية الجزائرية، وأعضاء سفارة ليبيا لدى الجزائر.

وتستمر الزيارة يوم واحد، يلتقي خلالها الكوني بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ويستعرض معه نتائج جولته الإقليمية لدول الجوار، التي شملت السودان، وتشاد، والنيجر، وللتأكيد على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الجزائر، لإنجاح الشراكة الإقليمية لمكافحة الإرهاب، والجرائم العابرة للحدود، والحد من الهجرة غير المنظمة، لضمان استقرار دول المنطقة، حسب بيان المكتب الإعلامي لـ«الرئاسي».

زيارات الكوني لدول الجوار

وفي 7 سبتمبر الجاري، اختتم الكوني زيارته إلى النيجر، حيث بحث مع رئيسها، محمد باعزوم، عددا من الملفات الأمنية والعسكرية، منها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وتأمين الحدود ومنع الجرائم العابرة لها، والعمل على إنهاء وجود التشكيلات العسكرية، التي تهدّد استقرار المنطقة والاتجاه بإدماجها في الحياة الاجتماعية بعد عودتها لبلدانها.

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واتفق الطرفان على أهمية تنفيذ الاتفاقية الرباعية لحماية الحدود، الموقعة بين ليبيا والسودان والنيجر وتشاد، بالإضافة إلى إعادة تفعيل تجمع دول الساحل والصحراء، ومقره في طرابلس.

كما زار الكوني، خلال الفترة الماضية، السودان وتشاد، حيث دارت المباحثات مع المسؤولين هناك حول أيضا مسألة تأمين الحدود، وتفعيل الاتفاقية الرباعية، والتعاون في مجابهة ظاهرة الهجرة.

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