رئيس البرلمان العربي: داعمون لوحدة وسيادة ليبيا على أراضيها

ليبيا- عقد وفد مجلس النواب برئاسة فوزي النويري النائب الأول لرئيس المجلس جلسة مباحثات مع رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي.

ووفقًا لمتابعات صحيفة المرصد، جرى تدارس آخر المستجدات والتطورات على الساحة الليبية، فيما أكد العسومي دعم البرلمان العربي الكامل لوحدة وسيادة ليبيا على أراضيها كافة، وحرصه على تعزيز قنوات التواصل الدائم مع مجلس النواب على جميع المستويات، وبحث أفضل السبل لدعم الليبيين ومساندتهم في حل الأزمة.

وشدد العسومي على ضرورة خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

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