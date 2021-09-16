وزارة التعليم التقني والفني تمنع دخول الكليات والمعاهد إلا “للمطعمين ضد كورونا”

أصدر وزير التعليم التقني والفني، قرارا يمنع فيه الدخول للكليات الفنية والمعاهد التقنية والعليا والفنية المتوسطة إلا لحاملي شهادات التطعيم بلقاحات فيروس كورونا .

وقالت وزارة التعليم التقني والفني في إيجاز صحفي: “أصدر وزير التعليم التقني والفني يخلف سعيد السيفاو، تعليماته المشددة؛ بعدم السماح لأعضاء هيئة التدريس، والمعيدين، والمعلمين، والمدربين، والموظفّين، والطلاب بالدخول إلى الكليات الفنية والمعاهد الفنية والمعاهد المتوسط، إلا لحاملي شهادات التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المعتمدة من المركز الوطني لمكافحةٌ الأمراض، وذلك حفاظا على سلامّ وصحة الطلاب وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية والفنية من خطر انتشار فيروس كورونا”.

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