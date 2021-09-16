الأحجل: أبرز النقاط في اجتماع اللجنة العليا المشتركة الليبية المصرية

متابعات/ بوابة إفريقيا الإخبارية |

16 September, 2021

كشف مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية أحمد الأحجل، عن أبرز النقاط التي توصلت لها اللجنة العليا المشتركة الليبية المصرية.

وقال الأحجل في تصريحات لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن اللجنة العليا المشتركة الليبية المصرية توصلت لجملة من القرارات التي اتخذها الجانبان الليبي والمصري، لافتا إلى أ، الاجتماع الوزاري المشترك المنعقد يعد اجتماعاً استثنائياً من أجل إنعاش وتجديد الاقتصاد في البلدين.

وكشف الأجحل أن الاجتماع تطرق إلى ملف عصرنة النظام المصرفي والمالي وإصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية، وتحسين جاذبية مناخ الاستثمار وضمان الاستقرار القانوني والمؤسساتي، وإصلاح الشباك الوحيد بتوسيع صلاحياته لأداء دور حقيقي بتقديم خدمات للمستثمرين، وتعزيز ادماج القطاع الموازي ضمن القنوات الرسمية، إضافة إلى تطوير العقار الاقتصادي وتحسين استغلاله، وتشجيع المبادرة من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير، وعصرنة قطاع الفلاحة والصيد البحري وتنمية المناطق الريفية، وترقية الصناعة الصيدلانية ودعم التنمية الصناعية للقطاع وتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية، وتهيئة الظروف لانطلاق صناعة سينمائية حقيقية، وضمان تزويد المواطنين بالمياه عبر كامل التراب الوطني ومواصلة الربط بين السدود واستغلال المياه الباطنية النائمة وصيانة الشبكات وتعزيز إجراءات اقتصاد الموارد المائية ومحارية تبذيرها.