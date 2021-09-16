توقيف عميد بلدية حي الأندلس محمد الفطيسي

أفادت الصفحة الرسمية لبلدية حي الأندلس أن عميد البلدية، محمد الفطيسي، وعضويْ المجلس؛ تم توقيفهما من قبل جهاز الردع، بناءً على مذكرة من النائب العام.

في السياق ذاته، استنكر أعضاء المجلس البلدي وموظفو الديوان ومنظمات المجتمع المدني وقطاعات ومكاتب البلدية، في بيانٍ لهم، الحادثة، ووصفوها بأنه “عملية خطف” لا تمت بصلة للقانون.

ونقل البيان عن المستنكرين قولهم إن أي جهة قانونية يتوجب عليها إرسال استدعاء لأي شخص، مطلوب بحسب القانون.

وبثت الصفحة الرسمية للبلدية، في وقتٍ سابقٍ، مشاهد لحادثة القبض على الفطيسي، واصفةً الواقعة بأنها عملٌ إجراميٌ مؤسفٌ، مع مطالبتها للنائب العام ومجلس الوزراء وكل الأجهزة الأمنية المناط بها حفظ الأمن؛ بالكشف عن ملابسات الحادث، لتقوم بعدها بحذف المشاهد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية