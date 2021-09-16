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توقيف عميد بلدية حي الأندلس محمد الفطيسي

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت الصفحة الرسمية لبلدية حي الأندلس أن عميد البلدية، محمد الفطيسي، وعضويْ المجلس؛ تم توقيفهما من قبل جهاز الردع، بناءً على مذكرة من النائب العام.

في السياق ذاته، استنكر أعضاء المجلس البلدي وموظفو الديوان ومنظمات المجتمع المدني وقطاعات ومكاتب البلدية، في بيانٍ لهم، الحادثة، ووصفوها بأنه “عملية خطف” لا تمت بصلة للقانون.

ونقل البيان عن المستنكرين قولهم إن أي جهة قانونية يتوجب عليها إرسال استدعاء لأي شخص، مطلوب بحسب القانون.

وبثت الصفحة الرسمية للبلدية، في وقتٍ سابقٍ، مشاهد لحادثة القبض على الفطيسي، واصفةً الواقعة بأنها عملٌ إجراميٌ مؤسفٌ، مع مطالبتها للنائب العام ومجلس الوزراء وكل الأجهزة الأمنية المناط بها حفظ الأمن؛ بالكشف عن ملابسات الحادث، لتقوم بعدها بحذف المشاهد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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