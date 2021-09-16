أبو ديب: أنا ضد سحب الثقة من حكومة الوحدة وعلى البرلمان منحها فرصة ثانية لتحسن أدائها

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب هناء أبو ديب إنها ضد سحب الثقة من حكومة الوحدة في الوقت الراهن، مطالبة البرلمان بمنح الحكومة فرصة ثانية لتحسن من أدائها.

أبو ديب وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الأربعاء، دعت رئيس الحكومة لإعادة النظر في تشكيلته الوزارية، وإيقاف بعض الوزراء الذين لم يحترموا السلطة التشريعية.

وأضافت: “أضم صوتي لكثير من الأعضاء بضرورة استدعاء وزيرة الخارجية لمجلس النواب ومساءلتها عن عدة ملفات”.

أبو ديب أكدت على ضرورة تخلي النواب عن لغة التصنيف وذكر أي مسميات تثير الفتنة بين الشرق والغرب، وذلك لبناء دولة مدنية ديمقراطية.

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