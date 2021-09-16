مجلس الحريات وحقوق الإنسان بليبيا يُثني على دور القوات المسلحة في حماية مناطق الجنوب

أعرب المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء الأحداث في أقصى الجنوب الليبي منذ فجر الثلاثاء الماضي؛ لما يشكله من تهديد الأمن القومي والسلم الاجتماعي بالمنطقة تخوفا من تواجد المدنيين في مرمى نيران القوات المعادية.

وأكد المجلس في بيان له، أن القانون الدولي الإنساني ينص على حماية السكان المدنيين من الاحتلال الأجنبي والهجمات وآثار الأعمال العدائية ومخاطر العمليات العسكرية الأهمية القصوى للمعايير الإنسانية في كل الأحوال والتشديد على ضرورة احترام قواعد حقوق الإنسان.

وطالب المجلس الجهات المعنية بحماية المدنيين واتخاذ إجراءاتها بالخصوص حقنا لدماء المدنيين وبسط سلطة الدولة.

واثنى المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان على دور القوات المسلحة المتمركزة بمنطقة الاشتباكات ، على جهودهم الجبارة لحماية أمن الدولة وحماية المدنيين.