السيسي يستقبل الدبيبة ويشدد على أهمية إجراء الانتخابات الليبية

العنوان-القاهرة

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، في حضور رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي ، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصري، إن السيسي شدد على أهمية الانتخابات الليبية القادمة احتراما للإرادة الحرة للشعب الليبي.

وأضاف المتحدث، أن السيسي أكد على الأولوية القصوى التي توليها مصر لعودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة دورها إقليمياً ودولياً، والحفاظ على وحدة أراضيها، ورفض كافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.

ونقل المتحدث عن الدبيبة، تقدير واعتزاز ليبيا الشديدين على المستويين الرسمي والشعبي للدور المصري البالغ الأهمية في تثبيت السلم والاستقرار في ليبيا، وذلك في ظل العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين.