موسى الكوني يصل الجزائر – بوابة أفريقيا الإخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

16 September, 2021

وصل النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، اليوم الخميس، إلى الجزائر في زيارة تستمر ليوم واحد.

ويلتقي الكوني خلال الزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ويستعرض معه نتائج جولته الإقليمية لدول الجوار، التي شملت السودان، وتشاد، والنيجر، وللتأكيد على الدور الإستراتيجي الذي تلعبه الجزائر، لإنجاح الشراكة الإقليمية لمكافحة الإرهاب، والجرائم العابرة للحدود، والحد من الهجرة غير المنظمة، لضمان استقرار دول المنطقة.

وكان في استقبال الكوني بمطار هواري بومدين، وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، والمدير العام للبلدان العربية بالخارجية الجزائرية، وأعضاء سفارة ليبيا لدى الجزائر.