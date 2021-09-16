“الكوني ” يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية يلتقي خلالها “تبون”

وصل نائب المجلس الرئاسي موسى الكوني، إلى الجزائر، صباح اليوم الخميس، في زيارة رسمية، تستمر ليوم واحد، يلتقي خلالها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وأوضح الحساب الرسمي للمجلس الرئاسي على “فيس بوك”، أن الزيارة تهدف إلى التأكيد على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الجزائر، لإنجاح الشراكة الإقليمية لمكافحة الإرهاب، والجرائم العابرة للحدود، والحدّ من الهجرة غير المنظمة؛ لضمان استقرار دول المنطقة، وفق بيان المجلس.

يُشار أن “الكوني” كان قد أجرى سلسلة زياراتٍ رسميةٍ، شملت دول الجوار الليبي الجنوبي “السودان وتشاد والنيجر”؛ في محاولة للتوافق حول إطار مشترك لدعم استقرار المنطقة.

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