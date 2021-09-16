السيسي يستقبل الدبيبة للتأكيد على عقد الانتخابات الليبية بنهاية العام

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الخميس) عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية بالقاهرة للتأكيد على أهمية إجراء الانتخابات الليبية بنهاية العام الجاري، بعد يومين من استقباله رئيس البرلمان الليبي والمشير خليفة حفتر.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان: «استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم (الخميس) عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وذلك بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف راضي أن اللقاء «شهد التباحث حول مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية»، مشيرا إلى تثمين السيسي صدور قانون الانتخابات عن مجلس النواب الليبي «باعتبارها خطوة مهمة (…) وصولا إلى عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد بنهاية العام الجاري».

وأبدى السيسي، حسب بيان المتحدث، «استعداد مصر لتقديم كافة الإمكانات الضرورية من أجل مساعدة الأشقاء الليبيين على تهيئة المناخ المطلوب من أجل تنفيذ هذا الاستحقاق الانتخابي».

وعقب اختيار سلطة سياسية جديدة في فبراير (شباط) الماضي، سارعت القاهرة لاستضافة عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة بعد أن أعلنت نيتها التعاون مع السلطات الجديدة في طرابلس.

وينتظر من السلطة السياسية الجديدة المتمثلة بالحكومة التي يرأسها الدبيبة والمجلس الرئاسي الذي يرأسه محمد المنفي اللذان عينهما الأفرقاء الليبيون برعاية أممية بجنيف في الخامس من فبراير الماضي إنهاء الانقسام السياسي والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حين حلول موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول).