بوقرة: الزائر الليبي أو التونسي الذي لم يتلقَّ تلقيحًا سيخضع للحجر الصحي إجباريًا وعلى نفقته

ليبيا – اتفق المسؤولون التونسيون والليبيون المجتمعون أمس الأربعاء في جربة بولاية مدنين، على إعادة فتح الحدود البرية والجوية خلال يومين على أقصى تقدير، واعتماد برتوكول صحي بين الجانبين، وفق ما أعلن عنه المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي، صابر بوقرة.

بوقرة في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء “وات” قال: إنّ البروتوكول الصحي المتفق عليه ينص بالخصوص على ضرورة أن يكون الزائر، فوق سن 6 سنوات، أتم جرعتين من التلقيح مع الاستظهار بتحليل مخبري “بي سي آر” سلبي، لافتًا إلى أنه سيكون على الزائر من كلا البلدين والذي لم يتلقَّ تلقيحًا، الخضوع إلى حجر الصحي إجباري في نزل وعلى نفقته.

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