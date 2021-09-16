إنقاذ 341 مهاجرًا غير قانوني قبالة سواحل طرابلس

أعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل إنقاذ 341مهاجرًا غير قانوني من جنسيات عربية وأفريقية وآسيوية مختلفة، بينهم ثماني نساء وتسعة أطفال قرابة سواحل طرابلس

وأوضح الحساب الرسمي للإدارة على “فيس بوك” أن الزورق البحريp301 تمكّن، الأربعاء، من إنقاذ مهاجرين غير قانونيين، وإنزالهم بميناء طرابلس البحري، حيث قامت المنظمات الدولية العاملة في حقل الهجرة بليبيا بتقديم كافة المساعدات الإنسانية قبل تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير القانونية لممارسة اختصاصهم، وفق بيان الإدارة .

يُشار أن خفر السواحل الليبي تمكن من إنقاذ حوالي 1.5000 مهاجر غير قانوني، في الفترة ما بين يناير ويونيو 2021، حيث تشهد محاولات الهجرة إلى السواحل الأوروبية تزايدًا ملحوظًا.

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