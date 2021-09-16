فتح المعابر والحدود بين ليبيا وتونس ابتداء من يوم غد الجمعة

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، فتح المعابر والحدود بين ليبيا وتونس، اعتبارا من يوم غد الجمعة، جاء هذا القرار بناء على لقاء جمع الطرفين يوم أمس في مدينة جربة التونسية.
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قناة ليبيا
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