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فتح المعابر والحدود بين ليبيا وتونس ابتداء من يوم غد الجمعة

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، فتح المعابر والحدود بين ليبيا وتونس، اعتبارا من يوم غد الجمعة، جاء هذا القرار بناء على لقاء جمع الطرفين يوم أمس في مدينة جربة التونسية.

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قناة ليبيا

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