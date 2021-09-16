الرئيس التونسي يأمر باعادة فتح الحدود مع ليبيا

أمر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الخميس، بإعادة فتح الحدود المغلقة مع ليبيا منذ أشهر، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ غدا الجمعة.

وقال بيان للرئاسة التونسية إن سعيّد شدد على ضرورة الالتزام التام بالاحترام الكامل للبروتوكول الصحي المتفق عليه، مشددا على أن هذا البروتوكول قابل للمراجعة على ضوء تطور الوضع الصحي في البلدين وعلى أن أي خرق لمقتضياته قد ينجم عنه إعادة النظر في قرار إعادة فتح المعابر الحدود.

وجاء قرار الرئيس التونسي بعدما استقبل بقصر قرطاج بالعاصمة تونس وزير الخارجية عثمان الجرندي، ورضا غرسلاوي، المكلّف بتسيير وزارة الداخلية، وعلي مرابط، المكلّف بتسيير وزارة الصحّة.

وقال بيان الرئاسة التونسية إن القرار سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة السابعة من صباح الجمعة.

وفي السياق ذاته، أمر قيس سعيّد بالتنسيق مع السلطات الليبية لتركيز فرق صحية للتلقيح ضد فيروس كورون” في المعابر الحدودية، وتنظيم أيام تلقيح مكثّف في مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في ليبيا.

والحدود بين تونس وليبيا أغلقت مغلقة منذ مطلع يوليو الماضي، بسبب جائحة كورونا، وفي منتصف أغسطس الماضي، أعلنت حكومة الدبيبة فتح الحدود، إلا أن ذلك لم يتم على الأرض الواقع، بسبب الرفض التونسي.

وربط البعض بين الرفض التونسي والتوتر الذي شاب العلاقات مع ليبيا، خاصة مع اتهام الدبيبة تونس بصورة غير مباشرة بالتورط في الإرهاب، وهو اتهام سارعت تونس إلى نفيه.

وذكرت تقارير إعلامية تحدثت عن وجود نحو 100 من الإرهاببين والمرتزقة في قاعدة الوطية الجوية، يستعدون للهجوم على الحدود التونسية، وعندها صدرت اتهامات من تونس لليبيا بتصدير الإرهاب.