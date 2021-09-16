السيسي يجدّد خلال لقائه الدبيبة رفض التدخلات الخارجية في ليبيا

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، خلال لقاءٍ جمعه مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الخميس، في القاهرة؛ على أهمية استثمار ما وصفه بـ”الظروف الإيجابية في تطوير العلاقات بين طرابلس والقاهرة”، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات إعادة الإعمار والتنمية في ليبيا، بما يلبي تطلعات أبنائها في الاستقرار .

وأكد “السيسي”، من جانبه، على موقف بلاده الداعم للسيادة في ليبيا، والحفاظ على وحدة أراضيها ورفض أشكال التدخلات الخارجية كافةً في شؤونها الداخلية، بما يساهم في تعزيز تماسك المؤسسات الوطنية، وتوحيد الجيش لحماية مقدرات الدولة ،موضحًا أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بعودة استقرار ليبيا، وتمكينها من استعادة دورها إقليميًا ودوليًا.

وأعرب “السيسي”، خلال اللقاء الذي حضره رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ورئيس المخابرات العامة عباس كامل، عن استعداد بلاده لمساعدة الليبيين على تهيئة المناخ لإجراء الانتخابات في إطار احترام إرادة الشعب الليبي ومبادئ حسن الجوار .

وتأتي زيارة “الدبيبة” إلى مصر للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا “الليبية المصرية” المشتركة.

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