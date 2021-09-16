ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

16 September, 2021

نفت روسيا، اليوم الخميس، التقارير التي تحدثت عن عرقلتها قرار تمديد مهمة البعثة الأممية إلى ليبيا.

فقد وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تلك التقارير بـ “الكاذبة”، مؤكدة أن الدول الغربية وراء ذلك.

وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحافي أن “تلك الدول الغربية تقف وراء هذا الحشو المعلوماتي، الذي لم يسمح موقفها غير البناء لأعضاء مجلس الأمن بالتوصل إلى قرارات متوقعة بشأن معايير عمل البعثة على المدى الطويل”، وفق ما نقلت عنها وكالة “سبوتنيك” الروسية.

كذلك، أكدت أن بلادها ستواصل تقديم كل مساعدة للشعب الليبي للتغلب على الأزمة السياسية الداخلية الحادة.

وكانت مصادر دبلوماسية أفادت يوم الثلاثاء أنّ روسيا هدّدت باستخدام حقّ النقض في مجلس الأمن لمنع التصويت على مشروع قرار يجدّد لعام واحد ولاية البعثة السياسية للأمم المتّحدة في ليبيا.

وأوضحت المصادر حينها، أنّ اعتراض روسيا لم يكن على التجديد للبعثة بعينه بل على اللّغة التي استخدمها مشروع القرار الذي أعدّته بريطانيا للمطالبة بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وتحديد دور المبعوث الأممي إلى هذا البلد.