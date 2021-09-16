“محمية الشعافيين” بمسلاته ضمن قائمة اليونسكو للمحيط الحيوي

أقر المجلس الدولي لتنسيق برنامج الإنسان والمحيط الحيوي والمعروف “بمجلس ماب”، التابع لمنظمة اليونيسكو؛ اعتماد محمية الشعافيين بمسلاته، غرب ليبيا، كمحمية إنسان ومحيط حيوي.

وتعدّ المحمية، التي تأسست عام 1978 والواقعة شرق مدينة طرابلس؛ أول محمية ليبية يتم تسجيلها كمحمية محيط حيوي لدى المنظمة الأممية، ضمن جهود لحمايتها ودعم التنوع البيئي والحيواني الفريد داخلها.

وتبلغ مساحة المحمية حوالي 541 هكتارًا، وهي عبارة عن مرتفعات جبلية ممتدة من سلاسل جبال نفوسة تحوى عددًا من الحيوانات والنباتات الفريدة التي تنمو في البيئة الليبية.

يُشار أن المجلس الدولي لتنسيق برنامج الإنسان والمحيط الحيوي التابع لليونسكو يقوم سنويًا باختيار مجموعة جديدة من محميات المحيط الحيوي حول العالم؛ لتحسين العلاقات بين الناس وبيئاتهم، والعمل على حماية المحميات الطبيعية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية