الخارجية الأمريكية تشدد على ضرورة انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

شدد مستشار وزارة الخارجية الأميركية ديريك شوليت، على دعم الولايات المتحدة للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الموقّع في أكتوبر الماضي، بما في ذلك انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة والقوات الأجنبية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأميركية، بشأن زيارة شوليت إلى طرابلس رفقة مبعوث أميركا الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، حيث أكد شوليت على الضرورة الملحّة لأن تضمن الأطراف الليبية الاتفاق على الإطار الانتخابي للانتخابات الوطنية التي ستجري في الرابع والعشرين من ديسمبر.

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