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«الكوني» يصل الجزائر لاستعراض نتائج جولته الإقليمية مع «تبون»

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصل النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، صباح اليوم الخميس، إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وكان في استقبال الكوني بمطار هواري بومدين، وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، والمدير العام للبلدان العربية بالخارجية الجزائرية، وأعضاء سفارة ليبيا لدى الجزائر.

وقال بيان صحفي: “الزيارة التي تستمر ليوم واحد، يلتقي خلالها الكوني بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ويستعرض معه نتائج جولته الإقليمية لدول الجوار، التي شملت السودان، وتشاد، والنيجر، وللتأكيد على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الجزائر، لإنجاح الشراكة الإقليمية لمكافحة الإرهاب، والجرائم العابرة للحدود، والحد من الهجرة غير المنظمة، لضمان استقرار دول المنطقة”.

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صحيفة الساعة 24

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