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بوابة إفريقيا الإخبارية/ الجفرة |

16 September, 2021

اعلن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالجفرة عن تسجيل 17 حالة جديدة مصابة بفايروس كورونا موزعة على مناطق البلدية هون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء .

واوضح في منشور له بان الحالات المصابة منها 13 حالة جديدة و 4 مخالطة ، فيما سجلت حالة وفاة واحدة ودخول حالة لمركز العزل السريري بمستشفى ودان العام وتعافى 10 حالات .

هذا وكان مركز العزل السريري قد وجه نداء عاجل اكد فيه نفاذ كميات الاوكسجين داعيا الجهات المسئولة الى تحمل كافة المسئوليات المترتبة عن هذا الوضع مشيرا الى انه تحصل عن طريق التبرعات على مائة انبوبة اوكسجين لا تكفي لساعات قليلة .