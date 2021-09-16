تونس تؤكد فتح حدودها البرية مع ليبيا.. غدًا الجمعة

صرح القنصل العام في تونس فاضل الجربوع، بأن البروتوكول الصحي المُوقّع بين تونس وليبيا لأجل إعادة فتح المعابر الحدودية؛ اشترط حصول المسافر على جرعتيْن من لقاح مضاد لـ”كورونا”، مع تحليل pcr، وهذه الفئة لا يوجد عليها حجر صحي، أما فيما يخص غير الملقحين؛ فإنه يشترط وجود تحليل pcr وحجر إجباري لمدة عشرة أيام في الأماكن المخصصة للحجر في البلديْن، أما فيما يتعلق بالمرضى؛ فإنه يشترط وجود تحليل pcr وحصولهم على دعوة من المصحة التي سيُقيمون بها.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد وجّه بفتح المعابر الحدودية من الجانب التونسي مع ليبيا، بداية من صباح يوم الجمعة 17 من سبتمبر الجاري، وأكد على ضرورة الالتزام بالاحترام المتبادل للبروتوكول الصحي المتفّق عليه بين الجانبين، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول قابلٌ للمراجعة، في ظلّ تطورات الأوضاع الصحية في البلديْن، وأن أي خرق له قد تنجم عنه إعادة النظر في قرار فتح الحدود.

وأكد “سعيد”، خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، والمكلّف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، والمكلّف بتسيير وزارة الصحّة علي مرابط؛ على ضرورة التنسيق مع الجانب الليبي؛ لتكليف فرق صحية للتلقيح ضد “كورونا” عند المعابر الحدودية، إلى جانب تنظيم أيام تلقيح مكثف بمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في ليبيا.

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