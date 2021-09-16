الرئيس التونسي يصدر تعليماته بفتح الحدود مع ليبيا اعتبارًا من غدِ الجمعة

أعلنت تونس، اليوم الخميس، إعادة فتح المعابر الحدودية مع دولة ليبيا بداية من غدِ الجمعة 17 سبتمبر، في تمام الساعة السابعة صباحا.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية، فإن ذلك جاء خلال استقبال رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الخميس، بقصر قرطاج، عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ورضا غرسلاوي، المكلّف بتسيير وزارة الداخلية، وعلي مرابط، المكلّف بتسيير وزارة الصحّة.

ولفت البيان، إلى أن الرئيس التونسي، اطلع على نتائج اجتماعات اللجنتين الوزاريتين الأمنية والصحية المشتركة التونسية الليبية، التي انعقدت يوم الأربعاء 15 سبتمبر، بجزيرة جربة، وأصدر قيس سعيد تعليماته بإعادة فتح المعابر الحدودية مع دولة ليبيا بداية من غدِ الجمعة 17 سبتمبر، على الساعة السابعة صباحا.

وشدد قيس سعيد، على ضرورة الالتزام التام بالاحترام الكامل للبروتوكول الصحّي المتفق عليه، مؤكدا أن هذا البروتوكول قابل للمراجعة على ضوء تطوّر الوضع الصحّي في البلدين وعلى أن أي خرق لمقتضياته قد ينجم عنه إعادة النظر في قرار إعادة فتح المعابر الحدودية.

وتابع البيان:” تكريسا لعلاقات الأخوة والتآزر بين البلدين، أذن سعيد بالتنسيق مع السلطات الليبية لتركيز فرق صحّية للتلقيح ضد فيروس “كورونا” في المعابر الحدودية، وتنظيم أيام تلقيح مكثّف في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في ليبيا.

من جهة أخرى، استمع قيس سعيد، إلى تقرير حول نتائج زيارة الوفد الوزاري إلى جزيرة جربة يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 للاطلاع على مدى تقدّم الاستعدادات لاحتضان بلادنا الدورة 18 لقمة الفرنكوفونية، مشددا على ضرورة توفير أفضل الظروف لحسن تنظيم هذا الحدث.

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