“الكبير” ومحافظ البنك المركزي المصري يبحثان الملفات المشتركة

اجتمع الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس بالعاصمة المصرية القاهرة مع طارق حسن عامر محافظ البنك المركزي المصري.

وذكر المصرف المركزي في إيجاز على “فيسبوك”، رصدته “الساعة 24″، أن الاجتماع جرى خلاله مناقشة الملفات المشتركة بين القطاعين المصرفيين الليبي والمصري.

يشار إلى أنه في وقت سابق اليوم الخميس، جرت مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع الجانب المصري في عدد من المجالات بحضور رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” ونظيره المصري “مصطفى المدبولي” بالعاصمة المصرية القاهرة.