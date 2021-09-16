المنفي يختتم زيارته للدوحة بعد الاتفاق على «استراتيجية جديدة» مع قطر

اختتم رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء اليوم الخميس، زيارته إلى العاصمة القطرية الدوحة التي بحث خلالها مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، رسم «استراتيجية جديدة» للعلاقات بين البلدين.

وقال المجلس الرئاسي إن الطرفين أكدا على ضرورة أن تكون هذه الاستراتيجية «مبنية على الشراكة الحقيقية، والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين».

وخلال لقائه المنفي، أشاد الأمير تميم بجهود رئيس المجلس الرئاسي «في توحيد مؤسسات الدولة، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية»، مشيرا إلى استمرار دعم بلاده للمسار السياسي الليبي.

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