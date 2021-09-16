الصغير: الإخوان يسعون لتعديل قانون انتخاب الرئيس وللتسويق بأن هناك عدم قبول له

ليبيا – علق وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة حسن الصغير على الاجتماع التشاوري الذي عقده مركز الحوار الإنساني في جنيف أمس الأربعاء حول الانتخابات بإيعاز من أشخاص محسوبين على تيار الإسلام السياسي، قائلًا: إن أهداف الاجتماع غير بريئة، بل تسعى إلى التأسيس لفكرة تعديل قانون انتخابات الرئيس و للتسويق بأن هناك عدم قبول للقانون.

الصغير وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الخميس أضاف: “الوقت لا يسمح بإجراء تعديل أو إضافة ولا وقت للمماطلة والتسويف، وكان يجب أن تنحصر الأجندة في آليات التنفيذ والتأسيس لمرحلة ما بعد الانتخابات”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية