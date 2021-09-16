ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقّعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس.

وفي الملخص العام، أشار المركز إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على غالبية مناطق غرب ليبيا بدايةً من اليوم، بينما يكون الطقس معتدلاً على بقية المناطق، فيما جاءت تفاصيل بقية التوقعات كالتالي:

رأس اجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة:

الطقس: السماء صافيةٌ مع ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (34- 37) مْ على غالبية المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26- 30) مْ على غالبية المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

الطقس: السماء صافيةٌ.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (34- 39) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافيةٌ

•الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (34- 36) مْ.

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