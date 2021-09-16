الشعب الليبي يحيي اليوم الخميس ذكرى يوم الشهيد الذي يصادف ذكرى استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار في السادس عشر من سبتمبر

يحيي الشعب الليبي اليوم الخميس ذكرى يوم الشهيد الذي يصادف ذكرى استشهاد شيخ الشهداء “عمر المختار” في السادس عشر من سبتمبر ، المجاهد الذي رفض كل إغراءات الغزاة الفاشست حتى اللحظات الأخيرة وأن يعيش ويبعدون حبل المشنقه عنه ، وقال عبارته التي يفتخر بها أبناء وطنه، ” إن عمري سيكون أطول من عمر جلادي”.

إن احياء يوم الشهيد في السادس عشر من شهر سبتمبر يحمل الكثير من المعاني والعبر ، فأسد الصحراء المقاوم الذي حارب وتصدى للطغاة دون مساومة لأكثر من عشرين عاما خاض خلالها مع رفاقه المجاهدين معارك الشرف التي امتزجت فيها دماء الليبيين جميعا فداء للوطن .

إن الليبيين وهم يحيون هذه الذكرى “يوم الشهيد ” وربطها باستشهاد شيخهم عمر المختار ذلك الشيخ الورع الذي ما أن سمع بالغزو الإيطالي حتى رجع إلى منطقة الجبل الأخضر، وبدأ في تجميع رفاقة للذود عن كرامة الوطن ، وخوض غمار حرب زلزلت الأرض تحت أقدام الغزاة، ولم تدعهم لحظة واحدة يشعرون بالأمن فوق الأرض الليبية الطاهرة .

ويسجل التاريخ ان المستعمرين وبعد الدفاع المستميت الذي ابداه المجاهدين في الدفاع عن ارضهم وتكبيد العدو خسائر فادحة رغم الفارق في العدة والعتاد قبض على شيخ المجاهدين شامخا مرفوع الرأس وعقب محكمة شكلت على عجل للتخلص من الأسد الشيخ نفذ االفاشست جريمتهم النكراء وظل اسم وتاريخ الشيخ الشهيد علما في تاريخ الانسانية وظلت اللعنة تلاحق المستعمر وستظل تلاحقهم الى الابد.

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