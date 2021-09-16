حكومة الوحدة الوطنية تعلن فتح المعابر الحدودية مع تونس 

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية اليوم عن إعادة فتح حدودها مع تونس وتسهيل دخول المواطنين من الجانبين.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية ان هذا الاعلان جاء تتويجاً للجهود التي بدأها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مع الرئيس التونسي قيس سعيد أثناء اللقاء الذي جمعهما في تونس قبل أيام.

وأسفرت عن اتفاقهما على تشكيل لجنة وزارية من الجانبين، عكفت على تقييم الأوضاع الأمنية والصحية، ووصلت لقرار فتح المعابر الحدودية، مع تعهد الجانبين بتلبية كافة الاشتراطات الأمنية والصحية لمواجهة جائحة كورونا من أجل سلامة الشعبين الشقيقين وتسهيلاً لتنقل الأفراد والسلع بين البلدين.

وأكدت حكومة الوحدة الوطنية أن علاقات ليبيا مع الجمهورية التونسية راسخة ومتينة، وأن البلدين لديهما من الإرادة والالتزام ما يعزز جميع التفاهمات المبرمة بينهما خدمة لمصالح الشعبين الليبي والتونسي.