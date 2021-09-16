“احمودة”: استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا ومالطا الاثنين المقبل

أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد احمودة، تدشين أولى الرحلات الجوية بين ليبيا ومالطا، الاثنين المقبل، 20 سبتمبر.

وأوضح “احمودة”، عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك” أن استئناف الرحلات الجوية بيْن مطاريْ معيتيقة و فاليتا؛ جاء تنفيذًا لاتفاقيات التعاون المُوقّعة بين وزارتيْ المواصلات الليبية والمالطية، خلال زيارة رئيس الحكومة لمالطا، الأسبوع الماضي، مؤكدًا استمرار الجهود الحكومية لفتح المجال الجوي مع دول أخرى.

يُذكر أن شركات النقل الجوي العالمية قد توقفت عن تسيير رحلاتها للمطارات الليبية منذ العام 2014، كما تواجه شركات الطيران المحلية عوائق؛ نتيجة حظر سلطات الطيران بالاتحاد الأوروبي مرور الطائرات المُسجّلة في ليبيا عبر مجالها الجوي لدواعٍ أمنية.

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