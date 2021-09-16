روسيا: التقارير عن عرقلة موسكو تمديد مهمة البعثة الأممية لليبيا كاذبة

نفت روسيا، اليوم الخميس، التقارير التي تحدثت عن عرقلتها قرار تمديد مهمة البعثة الأممية إلى ليبيا.

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تلك التقارير بـ “الكاذبة”، مؤكدة أن الدول الغربية وراء ذلك.

وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي أن “تلك الدول الغربية تقف وراء هذا الحشو المعلوماتي، الذي لم يسمح موقفها غير البناء لأعضاء مجلس الأمن بالتوصل إلى قرارات متوقعة بشأن معايير عمل البعثة على المدى الطويل”، وفق ما نقلت عنها وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأكدت أن بلادها ستواصل تقديم كل مساعدة للشعب الليبي للتغلب على الأزمة السياسية الداخلية الحادة.

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