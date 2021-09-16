القنصل الليبي في تونس يوضح قائمة الاشتراطات للتنقل بين البلدين

أعلن القنصل العام الليبي بتونس فاضل القريو، إن البرتوكول الصحي للتنقل بين ليبيا وتونس لمواطني البلدين يشترط حصول المسافر على جرعتين من لقاح مضاد للكورونا مع تحليل pcr وهذه الفئة لا يوجد عليها حجر صحي.

وأضاف القريو، في تصريحات صحفية:” غير الملقحين يشترط وجود تحليل pcr وحجر إجباري 10 أيام في الأماكن المخصصة للحجر في البلدين.

ولفت إلى أن المرضى يشترط وجود pcr وحصولهم على دعوة من المصحة التي سيقيمون بها”.

وكان المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي، صابر بوقرة، قد قال إنه تم الاتفاق على اعتماد برتوكول صحي بين الجانبين الليبي والتونسي.

وأضاف بوقرة، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء “وات”، أن البروتوكول الصحي المتفق عليه ينص بالخصوص على ضرورة أن يكون الزائر، فوق سن 6 سنوات، أتم جرعتين من التلقيح مع الاستظهار بتحليل مخبري “بي سي آر” سلبي.

وأوضح أنه سيكون على الزائر من كلا البلدين والذي لم يتلقَّ تلقيحًا، الخضوع إلى حجر الصحي إجباري في نزل وعلى نفقته.

وأعلنت تونس، اليوم الخميس، إعادة فتح المعابر الحدودية مع دولة ليبيا بداية من غدِ الجمعة 17 سبتمبر، في تمام الساعة السابعة صباحا.

وشددت على ضرورة الالتزام التام بالاحترام الكامل للبروتوكول الصحّي المتفق عليه، مؤكدا أن هذا البروتوكول قابل للمراجعة على ضوء تطوّر الوضع الصحّي في البلدين وعلى أن أي خرق لمقتضياته قد ينجم عنه إعادة النظر في قرار إعادة فتح المعابر الحدودية.