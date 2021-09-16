تعرف على إجراءات «البروتوكول الصحي» للسفر عبر الحدود البرية بين تونس وليبيا

نشرت حكومة الوحدة الوطنية، مساء اليوم الخميس، «البروتوكول الصحي» الواجب على المسافرين عبر الحدود البرين بين ليبيا وتونس اتباعه بعدما أُعلن إعادة فتح الحدود بين البلدين اعتبارا من صباح غدٍ الجمعة.

ويشمل «البروتوكول الصحي» المعتمد من قبل السلطات الليبية والتونسية الذي تنشره «بوابة الوسط» قائمة إجراءات عامة وإجراءات خاصة تتطلب تقديم وثائق خاصة بالوضع الصحي للمسافرين سواء الملقحين أو غير ملقحين من الليبيين والأجانب القاصدين الحدود الليبية التونسية للعبور من وإلى ليبيا أو تونس والعكس.

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تتمثل الإجراءات الواجب احترامها من قبل المسافرين الوافدين من الحدود البرية في:

الإجراءات العامة:

– إتمام كل الإجراءات المطلوبة للعبور في كنف التعاون مع مختلف المتدخلين والاحترام الكامل للإجراءات الوقائية المتمثلة أساسا في ارتداء قناع واقي (masque) وغسل اليدين بالماء والصابون وتطهيرها بمطهر مائي كحولي بشكل متكرر خاصة بعد ملامسة الأسطح المعرضة للمس مثل مقابض الأبواب والأمتعة والوثائق واحترام التباعد الجسدي بترك مسافة من الآخرين لا تقل عن المتر الواحد وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس بثني المرفق أو بمنديل ورقي مع التخلص منه على الفور بإلقائه بسلة المهملات وتجنب لمس الفم والأنف والعينين.

– تعمير الاستبيان المتعلق بالوافدين عبر «الويب» بواسطة تطبيق «احمي» بالموقع https://app.e7mi.tn أو عند الاقتضاء الاستظهار بالبطاقة الصحية مستوفاة التعمير عند نقاط الكشف الحراري.

الإجراءات الخاصة تتمثل في ضرورة الاستظهار بالوثائق التالية:

– شهادة مخبرية تثبت النتيجة السلبية لتحليل كوفيد-19 (RT-PCR) قبل السفر إلى البلاد التونسية بـ 72 ساعة على الأكثر عند التسجيل للدخول الى التراب التونسي.

– وثيقة تأكيد الحجز والخلاص (Vaucher) بأحد المراكز المخصصة للحجر الصحي الإجباري والمضمنة بالرابط التالي https://www.ontt.tn/ar/blagh لمدة 10 أيام والتي تشمل الإقامة والنقل من المعبر الحدودي إلى مركز الحجر بالنسبة للوافدين غير الملقحين.

– التزام كتابي بتطبيق الحجر الصحي الإجباري لمدة 10 أيام بالنزل موضوع الحجز على نفقته حال دخول التراب التونسي ثم الخضوع لتحليل مخبري آخر لكوفيد-19 على نفقته بين اليوم 9 و 10.

– تجري بصفة عشوائية تحاليل سريعة (TDR Ag) على مستوى المعبر البري، وفي صورة إيجابية الاختبار، يتم نقل الوافد إلى مركز عزل الحالات الإيجابية لكوفيد 19 ويتكفل المصاب بمصاريف إقامته.

بالنسبة لحالات العبور المتعدد للملقحين:

– القيام باختبار RT-PCR ببلد إقامته قبل 72 ساعة على أقصى تقدير من موعد أول رحلة إلى تونس.

– قياس درجة الحرارة لدى حلوله بالمعبر بتونس.

– تعمير الاستبيان المتعلق بالوافدين عبر «الويب» بواسطة تطبيق «احمي» بالموقع https://app.e7mi.tn أو عند الاقتضاء الاستظهار بالبطاقة الصحية مستوفاة التعمير عند نقاط الكشف الحراري.

– بالنسبة للتجار، يتعين عليهم التحول إلى مكان المعاملة التجارية على متن وسيلة النقل الخاصة بهم.

– إحداث ومسك سجل خاص بهذه الفئة من طرف الفرق الصحية الحدودية تدون فيه جميع المعطيات الديمغرافية والوبائية.

– تجرى على الوافدين بصفة دورية مرة في الأسبوع تحاليل سريع (TDR Ag) وفي صورة إيجابية الاختبار، يتم نقل الوافد إلى مركز عزل الحالات الإيجابية لكوفيد 19 ويتكفل المصاب بمصاريف إقامته.

حالات العبور المتعدد لغير الملقحين:

– ضرورة تحديد قائمة اسمية في الأشخاص المعنيين بالعبور المتعدد، وتلقيحهم کاملا أو استكمال التلقيح قبل العبور.

– إحداث ومسك سجل خاص بهذه الفئة من طرف الفرق الصحية الحدودية تدون فيه جميع المعطيات الديمغرافية والوبائية.

بالنسبة لبقية الوافدين غير الملقحين:

– القيام باختبار «RT-PCR» قبل 72 ساعة على أقصى تقدير من تاريخ التسجيل عند الدخول إلى تونس.

– اجبارية الاستظهار عند التسجيل للدخول بوثيقة حجز لمدة 10 أيام بأحد المراكز المخصصة للحجر الصحي الإجباري مع تأكيد الخلاص.

– قياس درجة حرارة الوافد لدي عبوره بمعبر رأس الجدير بتونس.

– تعمير الاستبيان المتعلق بالوافدين عبر «الويب» بواسطة تطبيق «احمي» بالموقع https://app.e7mi.tn أو عند الاقتضاء الاستظهار بالبطاقة الصحية مستوفاة التعمير عند نقاط الكشف الحراري.

– التزام كتابي بتطبيق الحجر الصحي الإجباري لمدة 10 أيام بأحد المراكز موضوع الحجز على نفقته حال دخول التراب التونسي ثم الخضوع لتحليل مخبري آخر لكوفيد-19 على نفقته بين اليوم 9 و 10.

– تجرى على الوافد بصفة دورية تحاليل سريعة (TDR Ag) وفي صورة اختبار إيجابي، يتم نقله إلى مركز عزل الحالات الإيجابية ويتكفل المصاب بمصاريف إقامته.

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