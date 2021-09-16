القيادة تشارك في احتفالية بذكرى استشهاد عمر المختار

العنوان-سلوق

شهدت سلوق، اليوم الخميس، احتفالية بالذكرى الـ 90 لاستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار شاركت فيها القيادة العامة للقوات المسلحة.

وحضر الاحتفالية، مدير مكتب القائد العام الفريق، خيري التميمي؛ نيابةً عن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

كما شاركت في الاحتفالية اللجنة العسكرية المشتركة، بحضور عضو اللجنة الفريق عطية الشريف.

وجاء استشهاد المختار بعدما تمكنت قوات الاحتلال الإيطالي من أسره يوم 11 سبتمبر 1931 بعد نضال طويل ضدها استمر لنحو 20 سنة.

وبعد أسره قدم شيخ الشهداء لمحاكمة عسكرية صورية في بنغازي حكمت عليه بالإعدام شنقا.

ونفذ فيه الحكم أمام آلاف الليبيين صباح يوم 16 سبتمبر 1931 في بلدة سلوق الواقعة إلى الجنوب من بنغازي.