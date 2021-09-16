الأمم المتحدة تسلّم مبنى خفر السواحل بسرت بعد صيانته

تسلّمت إدارة خفر السواحل المبنى الإداري الخاص بالفرع التابع لها في سرت، بعد صيانته، من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأوضح البرنامج، عبر حسابه على “فيس بوك”، أنه أشرف على صيانة المبنى الذي تنطلق منه دوريات خفر السواحل لتغطية مساحة تتجاوز 150كم، والذي تعرض لأضرار نتيجة حربيْن متتاليتيْن منذ آخر صيانة له عام 2004.

يُشار أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل على صيانة عدد من المؤسسات العامة بمدينة سرت، بالشراكة مع منشأة تحقيق الاستقرار بليبيا، وبدعم من 13 شريكًا دوليًا وحكوميًا.

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