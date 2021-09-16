رمزية الطفل علي في أسد الصحراء

في ذكرى استشهاد الشيخ البطل عمر المختار نستذكر مع ملاحمه وبطولاته التي سطرها مع رفاقه في معاركهم ضد الطليان بالجبل الأخضر والواحات، بطولات أخرى لأحفاده خلدتها الأعمال الفنية العالمية، كانت مواقع تصوير فيلم أسد الصحراء مسرحا لها.

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