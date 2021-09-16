اتحاد نقابات عمال ليبيا يُناقش حقوق العاملين في غات

ناقشت رئيسة الاتحاد العام لنقابة العمال في ليبيا، نرمين الشريف، خلال اجتماعٍ مُوسّعٍ لها مع موظفي النقابة في غات؛ عددًا من القضايا والعراقيل، التي تُواجه العاملين، ومن بينها تأخر صرف الرواتب، وتحديد مصير العمالة الأجنبية المقيمة في ليبيا.

وبحث المجتمعون، إمكانية توفير فرص عمل، إضافةً إلى مناقشة آليات دعم مشاريع الشباب وتوفير الميزانية الخاصة بالشركات الناشئة، إلى جانب الوقوف على ملف إعادة الإعمار في بلدية غات.

وتمخض الاجتماع عن تشكيل لجنةٍ تُعنى بحلحلة ومتابعة هذه المشاكل، التي تُواجه العاملين كافة، وذلك بناءً على توجيهات نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني.

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