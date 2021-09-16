الدبيبة يتوجه بالتحية إلى اللجنة الوزارية التونسية الليبية بعد الإعلان عن فتح الحدود

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الشكر إلى المسؤولين الليبيين والتونسيين بعد نجاحهما في فتح الحدود بين البلدين.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، “‏فائق التقدير لجهود أعضاء اللجنة الوزارية الليبية – التونسية، وكافة المسؤولين بالبلدين الذين عملوا بتكاثف وإرادة قوية على صياغة بروتوكول صحي وأمني، ستعود بموجبه ابتداء من الغد حركة المسافرين عبر المعابر الحدودية للبلدين، خدمة لمصالح الشعبين”.

وأعلنت تونس، اليوم الخميس، إعادة فتح المعابر الحدودية مع دولة ليبيا بداية من غدِ الجمعة 17 سبتمبر، في تمام الساعة السابعة صباحا.

وشددت على ضرورة الالتزام التام بالاحترام الكامل للبروتوكول الصحّي المتفق عليه، مؤكدا أن هذا البروتوكول قابل للمراجعة على ضوء تطوّر الوضع الصحّي في البلدين وعلى أن أي خرق لمقتضياته قد ينجم عنه إعادة النظر في قرار إعادة فتح المعابر الحدودية.