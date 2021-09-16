موقع إيطالي: البعثة الإيطالية المتمركزة في مصراتة تصل ليبيا في رحلة مدنية

العنوان-روما

كشف موقع “ديفينسا” الإيطالي العسكري عن استخدام بعثة “مياسيت” العسكرية الإيطالية المتمركزة في القاعدة الإيطالية بمصراتة لرحلة مدنية للوصول إلى طرابلس.

وقالت التقرير أن السلطات الليبية رفضت السماح بهبوط أعضاء البعثة الإيطالية برحلة عسكرية إلى طرابلس مما اضطرهم إلى استخدام طائرة مدنية قادمة من اسطنبول من أجل السفر إلى ليبيا.

وأوضح التقرير أن السلطات الليبية تعمدت إذلال البعثة الإيطالية مرة أخرى، بعدما جعلتهم يضطرون إلى استخدام طائرة مدنية قادمة من اسطنبول إلى طرابلس، حتى يسمح لهم بدخول الأراضي الليبية.

وأكد التقرير أن السلطات الليبية أجبرت البعثة على استخدام طائرات مدنية لدولة عدوة لمصالحنا الوطنية، فيما يبدو أنه نوع من العداء الدبلوماسي الواضح تجاه إيطاليا.

وقال التقرير أن بعثة “مياسيت” تمكنت من حل أزمة الرفض “الطويل والمُخزي” لإصدار تأشيرات لمئات الجنود المتمركزين في ليبيا، والتي استمرت 4 أشهر تقريبًا، مشيرا أن السلطات الليبية تمارس حصار على الإمدادات القادمة من ميناء مصراتة للجنود الإيطاليين، رغم نفيها هذه الممارسات.