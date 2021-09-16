سعيد يوجه بإعادة فتح المعابر الحدودية مع ليبيا بداية من يوم غدٍ الجمعة 

وجاء ذلك خلال لقائه بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، ورضا غرسلاوي، المكلّف بتسيير وزارة الداخلية، وعلي مرابط، المكلّف بتسيير وزارة الصحّة.

ليبيا – أعطى رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد اليوم الخميس تعليماته بإعادة فتح المعابر الحدودية مع دولة ليبيا بداية من غدٍ الجمعة على الساعة السابعة صباحا.

وعلى إثر اطلاعه على نتائج اجتماعات اللجنتين الوزاريتين الأمنية والصحية المشتركة التونسية الليبية التي انعقدت أمس الأربعاء بجزيرة جربة.

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كما أكّد رئيس الدولة، في هذا السياق، على ضرورة الالتزام التام بالاحترام الكامل للبروتوكول الصحّي المتفق عليه، مشدّدا على أن هذا البروتوكول قابل للمراجعة على ضوء تطوّر الوضع الصحّي في البلدين وعلى أن أي خرق لمقتضياته قد ينجم عنه إعادة النظر في قرار إعادة فتح المعابر الحدود.