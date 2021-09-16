مشروع تغذية بلدية بنغازي بمياه الشرب يدخل مراحله الأخيرة

باشرت بلدية بنغازي تنفيذ المرحلة الأخيرة من مشروع تغذية الجُزء الشرقي للمدينة بمياه الشُرب.

ومن المفترض أن يقوم المشروع بتغذية مناطق شبنه، السرتي، المساكن، المحيشي، سيدي يونس، حي السلام، اللثامة، الصابرى وسيدي إخريبيش.

وتتم أعمال التنفيذ بإشراف ومتابعة من غرفة العمليات والطوارئ ومكتب المشروعات بالبلدية وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بنغازي. كما تم إمداد المشروع بجميع المواد والمُعدات الكهربائية والميكانيكية عن طريق جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.

ومن المقرر أن تنتهي كافة أعمال المشروع خلال شهر نوفمبر 2021 م.

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