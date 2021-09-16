وزارة الثقافة تُحيي الذكرى الـــ 90  لاستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار بمدينة سلوق

سلوق 16 سبتمبر 2021 (وال)- أحيا ديوان وزارة الثقافة بالمنطقة الشرقية اليوم الخميس، الذكرى الـــ 90 لاستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار بمدينة سلوق.

وجاء ذلك خلال احتفالية نظمها ديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، بالتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة، والتي بدأت مراسمها بوضع أكاليل الزهور باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، واللجنة العسكرية 5 + 5، وديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بالمنطقة الشرقية، بحضور رئيس وأعضاء المجلس البلدي سلوق، ومدير مكتب الثقافة والتنمية المعرفية بالبلدية، وعدد من أعيان وحكماء المنطقة، وأسرة شيخ الشهداء عمر المختار.

وأعلن مُنسق ديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية رافع الفاخري، عن عزم الوزارة؛ التنسيق مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، بشأن سرعة تفعيل المشروعات الخمس التي كانت قد تعاقدت الدولة في السابق على تنفيذها وهي: المسجد – مدرسة قرانية – نصب تذكاري – متحف – فندق، والمتعثرة في الوقت الحالي.

وأكد الفاخري خلال الاحتفالية على أهمية إحياء هذه المناسبة الوطنية العظيمة، لاستلهام الدروس من تضحيات الشهداء من أجل أن يكون الوطن حرًا عزيزًا، وأن مبدأ الاستشهاد قيمة عظيمة تميزت بها الشعوب الحرة، كما أنه ترجمة للشجاعة وحب الوطن. (وال) إ م

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