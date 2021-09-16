الحكومة تعلن فتح الحدود الليبية التونسية ابتداء من الغد

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وبشكل رسمي فتح حدودها مع دولة تونس ابتداء من الغد، وتسهيل دخول المواطنين من الجانبين.

كما أكدت الحكومة في بيان لها أن علاقات ليبيا مع تونس راسخة ومتينة، وأن البلدين لديهما من الإرادة والالتزام ما يعزز جميع التفاهمات المبرمة بينهما خدمة لصالح الشعبين.

من جانبه، أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، فتح المعابر والحدود بين ليبيا وتونس، اعتبارا من يوم غد الجمعة.

وجاء هذا القرار بناء على لقاء جمع الرئيس التونسي يوم أمس في مدينة جربة التونسية، مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، والمكلف بتسيير وزارة الصحة، علي مرابط،.

ومن جانبه أكد سعيد على ضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية المتفق عليها لمنع تفاقم الوضع الصحي بين البلدين.

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